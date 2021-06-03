16 yerel pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8105 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanmış 17 kişi taburcu edilmiştir.
7 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Köşklüçiftlik-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ K.Kaymaklı-2 / Alayköy-1
Girne
Girne Merkez-2 / Boğazköy-1/ Karakum-1
Gazimağusa
Vadili-2/ Maraş-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1
Lefke
Lefke Merkez-1
3 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8105
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.243. 796
Toplam Vaka Sayısı: 7375
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7042
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 300
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 259
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2