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16 yerel pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 8105 test yapıldı, 16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

03 Haziran 2021 Perşembe 19:07
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16 yerel pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8105 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanmış 17 kişi taburcu edilmiştir. 

7 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Köşklüçiftlik-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ K.Kaymaklı-2 / Alayköy-1 

Girne 

Girne Merkez-2 / Boğazköy-1/ Karakum-1 

Gazimağusa 

Vadili-2/ Maraş-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1 

3 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8105  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:   

Yerel Vaka Sayısı: 16 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.243. 796 

Toplam Vaka Sayısı: 7375   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7042 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 300 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 259 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 
 

Son Güncelleme: 03.06.2021 19:14
Anahtar Kelimeler:
KKTC
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