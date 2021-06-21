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160 adet tahtayı yenilemekten aciziz!

Dipkarpaz balıkçı barınağı bakımsızlıktan dolayı yıkılıyor...

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:09
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160 adet tahtayı yenilemekten aciziz!

Dipkarpaz’daki Şelonez Balıkçı Barınağı bakımsızlıktan yıkılma noktasına geldi. Toplam 160 adet tahtadan oluşan mendireğin yıllardır yenilenememesi bölgenin ne kadar atıl bırakıldığının bir göstergesi.

Bölgenin aktif gençlerinden biri olan Fırat Borak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda barınağın halini gösterdi ve şu yorumda bulundu:

Dipkarpaz, Şelonez Balıkçı Barınağı.

İnsanların Tekneye Bindiği, Ağlarını Taşıdığı Menderek Çürüdü, Yıkılıyor!

Toplam 160 Tahta! Yıllardır Hangi Hükümet Geldiyse, Bu Tahtalar Değişmedi.

Avrupa Birliği Barınağa; Buz Deposu ve Balıkçılar İçin Dinlenme Odası Yaptı, Elektrik YOK! Konteyner Çürüdü.

Zamanında Saatten Kaçak Elektrik ile Keyif Yapıldı, Borç Bırakıldı ve Elektrik YOK!

Emekçi Balıkçılar, Karanlıkta Limana Girmek Zorunda.

Şov Değil, Çözüm Bulun Lütfen.

Anahtar Kelimeler:
DipkarpazDipkarpaz Balıkçı Barınağı
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