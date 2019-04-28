Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...
"Akıllı bebek bezi" geliştirdiler (İdrar yolu enfeksiyonunu tespit ediyor)
"Akıllı bebek bezi" geliştirdiler (İdrar...

160 gram hintkeneviri, 14 gram kokain ele geçirildi

Zanlı Özgün Livaneli iki gün tutuklu kalacak

28 Nisan 2019 Pazar 13:18
160 gram hintkeneviri, 14 gram kokain ele geçirildi
banner44

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda zanlı Özgün Livaneli, 160 gram ağırlığında hintkeneviri ve 14 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeyle yakalandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

banner41
Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, 27 Nisan 2019 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide zanlı Özgün Livaneli’nin Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye uyuşturucu getireceğinin öğrenildiğini söyledi. Dümenci, ayni gün saat 20.00’de zanlının kullanımındaki araçla Metehan Kara Sınır Kapısı’ndaki KKTC’ye geçiş yapmasına müteakip takibe alındığını ve zanlının Göçmenköy’de aracından indiğinin görülmesi üzerine alıkonulmak istendiği esnada araca tekrar binerek olay mahallinden uzaklaştığını mahkemeye aktardı. Dümenci, zanlını Livaneli’nin kullanımındaki araçla Şehit Altan Kamil Sokak’ta kamışlık alan içerisine dere yatağına uçtuğunu belirtip, araçtan inerek kaçmaya çalışırken, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu anlattı. Dümenci, araçta yapılan aramada 160 gram ağırlığında hintkeneviri ve 14 gram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Halil Dümenci, zanlı Özgün Livaneli’nin gönüllü ifade verdiğini ancak ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi. Meseleyle ilgili aranan bir şahıs olduğunu belirten Dümenci, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Özgün LivaneliHintkeneviriKokainUyuşturucuTutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın Lefkoşa ve Gazimağusa’da 6 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
Yarın Lefkoşa ve Gazimağusa’da 6 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü Kermes Düzenliyor
KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü Kermes Düzenliyor
Deniz: “Yeni KTEZO yasası ile odaların gücünün kırılması hedefleniyor”
Deniz: “Yeni KTEZO yasası ile odaların gücünün kırılması hedefleniyor”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim