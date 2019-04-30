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160 gram hintkeneviri 14 gram kokainle ilgili soruşturma sürüyor

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda 160 gram ağırlığında hintkeneviri ve 14 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı Özgün Livaneli dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

30 Nisan 2019 Salı 15:56
160 gram hintkeneviri 14 gram kokainle ilgili soruşturma sürüyor
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Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, 27 Nisan 2019 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide zanlı Özgün Livaneli’nin Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye uyuşturucu getireceğinin öğrenildiğini söyledi. Dümenci, ayni gün saat 20.00’de zanlının kullanımındaki araçla Metehan Kara Sınır Kapısı’ndaki KKTC’ye geçiş yapmasına müteakip takibe alındığını ve zanlının Göçmenköy’de aracından indiğinin görülmesi üzerine alıkonulmak istendiği esnada araca tekrar binerek olay mahallinden uzaklaştığını mahkemeye aktardı. Dümenci, zanlını Livaneli’nin kullanımındaki araçla Şehit Altan Kamil Sokak’ta kamışlık alan içerisine dere yatağına uçtuğunu belirtip, araçtan inerek kaçmaya çalışırken, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu anlattı. Dümenci, araçta yapılan aramada 160 gram ağırlığında hintkeneviri ve 14 gram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Halil Dümenci, zanlı Özgün Livaneli’nin gönüllü ifade verdiğini ancak ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini söyledi. Meseleyle ilgili aranan bir şahıs olduğunu belirten Dümenci, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

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 Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hintkeneviri
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