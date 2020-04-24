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160 kişi daha evine döndü

İngiltere’den geldikten sonra Güzelyurt’taki KYK Yurtlarında kalan 160 kişi daha test sonuçlarının negatif çıkması ve 14 günlük karantina sürecinin dolmasıyla bu sabah evine döndü. 

24 Nisan 2020 Cuma 11:53
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160 kişi daha evine döndü

İngiltere’den geldikten sonra Güzelyurt’taki KYK Yurtlarında kalan 160 kişi daha test sonuçlarının negatif çıkması ve 14 günlük karantina sürecinin dolmasıyla bu sabah evine döndü. 

Sağlık Bakanlığı, dün de bu süreci tamamlayan 167 kişinin ailelerine kavuştuğunu duyurmuştu.

14 günlük karantina sürecini yurtta tamamlayan 160 kişinin önümüzdeki bir hafta içinde evlerinde izolasyon altında olacağı belirtilmişti.

8 ve 9 Nisan’da adaya gelen ve Güzelyurt’ta karantinada olan 160 kişi daha evine döndü.

Kaynak : Yenidüzen

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKarantina
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