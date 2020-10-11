16.00 itibariyla seçime katılım oranları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandıkların kapanmasına iki saat kala, saat 16.00 itibarıyla ilçelere göre seçime ve halkoylamasına katılım oranlarını açıkladı.

YSK’dan alınan bilgiye göre, en yüksek katılım oranı yüzde 50,68 ile Lefkoşa’da oldu.

Lefkoşa’yı yüzde 48.22 ile İskele, yüzde 47,69 ile Lefke izliyor.

Güzelyurt’ta seçime ve halkoylamasına katılım oranı saat 16.00 itibarıyla yüzde 45,92 olurken, Girne’de kayıtlı seçmelerin yüzde 44,4’ü, Gazimağusa’dakilerin ise 44.39’u oyunu kullandı.

Bugünkü seçim ve halkoylamasında, seçmen listelerine kayıtlı 198 bin 867 seçmen, 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmenlerin ve sandıkların ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa'da 63 bin 842 seçmen 223 sandık; Gazimağusa'da 49 bin 958 seçmen 185 sandık; Girne’de 42 bin 773 seçmen 163 sandık; Güzelyurt’ta 15 bin 16 seçmen 54 sandık; İskele’de 20 bin 419 seçmen 83 sandık; Lefke’de 6 bin 858 seçmen 30 sandık.”