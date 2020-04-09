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163 KKTC vatandaşı ülkeye getirildi

Koronavirüs salgını nedeniyle ngiltere’deki KKTC vatandaşlarını ülkeye getirme çalışmaları çerçevesinde dün gece yarısından sonra 02.10’da 163 kişiyi taşıyan son uçak da ülkeye geldi.

09 Nisan 2020 Perşembe 10:10
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163 KKTC vatandaşı ülkeye getirildi

Koronavirüs salgını nedeniyle ngiltere’deki KKTC vatandaşlarını ülkeye getirme çalışmaları çerçevesinde dün gece yarısından sonra 02.10’da 163 kişiyi taşıyan son uçak da ülkeye geldi.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan bilgiye göre çoğu öğrenci 163 kişiyi taşıyan uçağın Ercan Havalimanı’na inmesinin ardından karşılanan yolcular, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 14 gün merkezi karantinada tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelyurt Refika Öğretmen Yurtları’na yerleştirildi.

Dün gece ve gece yarısından sonra gelen son charter seferle toplam 336 KKTC vatandaşı daha ülkeye getirilmiş oldu.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKarantinaKKTC Koronavirüs
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Tc 2020-04-09 10:32:20

Bizde kıbrısta TÜRK öğrenciler olarak ülkemiz Türkiye’ye gitmek istiyoruz neden uçak yok yeter artık bıktık beklemekten !!!!!!

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Batandaş 2020-04-09 11:11:55 @Tc

TC Lefkoşa elçiliğiyle toplu olarak irtibata geçip kaç kişiyseniz bu talebinizi iletin kardeşlerim. Belki size de bu şekilde bir yardımda bulunulabilir

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