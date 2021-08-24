Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

163'ü yerel 183 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 19.918 test yapıldı, 163'ü yerel 183 pozitif vakaya rastlandı, 127 kişi taburcu edildi"

24 Ağustos 2021 Salı 19:26
871 Okunma
163'ü yerel 183 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.918 olup, 163'ü yerel 183 pozitif vakaya rastlanmış,127  kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 163 kişi ise yerel vakadır. 

62 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 10 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-8/ Gönyeli-9/ Ortaköy-5/ Alayköy-1/ Minareliköy-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Taşkınköy-1/ Surlariçi-5/ Haspolat-3/ Metehan-2/ Değirmenlik-3/ Hamitköy-1/ Yenikent-5/ Yenişehir-4/ Köşklüçiftlik-2/ Kaymaklı-6/ Kızılbaş-1/ Meriç-1 

Girne 

Girne Merkez-18/ Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-7/ Karakum-2/ Aşağı Girne-3/ Yukarı Girne-3/ Alsancak-15/ Çatalköy-6/ Dikmen-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Taşkent-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-11/ Akdoğan-2/ Baykal-3/ Paşaköy-1/ Vadili-1/ Canbulat-1/ Karakol-1/ Sakarya-4/ Beyarmudu-2/ Yeniboğaziçi-2 

İskele 

İskele Merkez-1/ Erenköy-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-5/ Akçay-1/ Şahinler-1/ Bostancı-2 Taşpınar-1 

Lefke 

Gaziveren-1 

24 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.918    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 183   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19 

Yerel Vaka Sayısı: 163 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 127 

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .341.013 

Toplam Vaka Sayısı: 15.323 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.069 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2204 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1965 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 118 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 50    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5518    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 352   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 546 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3457 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 39.506

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı 355 yeni vaka!
Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı 355 yeni vaka!
Saner: "Yabancı öğrenciler aşılanacak"
Saner: "Yabancı öğrenciler aşılanacak"
Başbakanlıktaki Ekonomi Kurul toplantısı tamamlandı
Başbakanlıktaki Ekonomi Kurul toplantısı tamamlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim