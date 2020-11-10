166 Bin TL borcu olan bir otelin elektriği kesildi

166 Bin TL borcu olan bir otelin elektriğinin kesildiği, siyasi kesimlerden müdahale edilerek durdurulmaya çalışıldığı ancak kesimin gerçekleştiği öğrenildi...

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, bugün 166 Bin TL borcu olan bir otelin elektriğini kestiklerini, farklı kesimlerden müdahale edilerek durdurulmaya çalışıldığını ancak bunu yaptıklarını anlattı.

Özkıraç katıldığı tv programında, “Borcu olan her kurumun elektriği kesilecektir. Bunu açık ifade ediyorum. 166 bin TL borcu olan bir otelin bugün elektriğini kestik. Bazı kesimler müdahaleye kalkıştı ancak kestik. Siyasetçinin geldiği nokta ortada… Eğer bir devletsek hak hukuk devleti isek bu yapılacak” diye konuştu.

VATAN MEHMET / KIBRIS POSTASI