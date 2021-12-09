Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107

167'si yerel, 208 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 14.469 test yapıldı, 167'si yerel, 208 pozitif vakaya rastlandı, 400  kişi taburcu edildi"

09 Aralık 2021 Perşembe 18:24
227 Okunma
167'si yerel, 208 pozitif vakaya rastlandı
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.469 olup, 167'si yerel 208 pozitif vakaya rastlanmış, 400 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 167 kişi ise yerel vakadır. 

48 kişi Lefkoşa, 66 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

9 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.469 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 208  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40 

Yerel Vaka Sayısı: 167  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.286.632  

Toplam Vaka Sayısı: 31.271     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.358 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2799 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2701 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3847 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 530  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 587 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7026 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 93.893

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTSO: Halkın ihtiyaç duyacağı ürünlerin raflardan eksik olmaması için çalışmaya devam edeceğiz
KTSO: Halkın ihtiyaç duyacağı ürünlerin raflardan eksik olmaması için çalışmaya devam edeceğiz
Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumu tamamlandı
Vedat Timuçin Erbay, DP'den aday oldu
Vedat Timuçin Erbay, DP'den aday oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim