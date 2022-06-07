Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!

169 adet eski eserle yakalandı

Narkotiğin gerçekleştirdiği Gömü operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 169 adet eski eser ele geçirildi ve zanlı N.T tutuklandı.

07 Haziran 2022 Salı 15:24
203 Okunma
169 adet eski eserle yakalandı
banner48

(Kamalı Haber)

Narkotiğin gerçekleştirdiği Gömü operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 169 adet eski eser ele geçirildi ve zanlı N.T tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Polis, zanlının Kanunsuz eski eser tasarrufu ve ithali suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 06.06.2022 tarihinde saat 13:30 raddelerinde Lefkoşa-Ortaköy'de faaliyet gösteren Lemar süpermarkete ait park yeri içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görülen ZNF 160 plakalı araç içerisinde, aracın şoförü zanlının huzurunda yapılan aramada; söz konusu aracın şoför koltuğunun arka kısmında bulunan pas pas üzerinde siyah renk naylon poşete sarılı sarı renk naylon poşet içerisinde 154 adet sikke, 4 adet yüzük, 1 adet buğurdanlık,1 adet ok başı ve 9 adet takı eşyaları parçaları olmak üzere toplam 169 adet eski eser olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada; zanlının söz konusu maddeleri Ekim 2021 yılı içerisinde Yozgat-Türkiye'de kendisine ait tarla içerisinde bulduğunun öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlının söz konusu maddeleri müşteri bulup satmak için 04 Haziran 2022 tarihinde Türkiye’den gelerek Ercan Havalimanın'dan KKTC'ye beraberinde getirdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü bir ifade verip doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bengihan: “Asgari ücret yeniden belirlenmeli, hayatın ucuzlatılması için adım atılmalı”
Bengihan: “Asgari ücret yeniden belirlenmeli, hayatın ucuzlatılması için adım atılmalı”
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim