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169 kişiye vatandaşlık hakları geri verildi

Yüksek İdare Mahkemesi, 2018 yılına ait Bakanlar Kurulu kararını iptal etti

31 Mart 2022 Perşembe 18:35
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169 kişiye vatandaşlık hakları geri verildi
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Yüksek İdare Mahkemesi, 174 kişinin KKTC vatandaşlığının geri alınması için verilen 2018 yılına ait Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, 169 kişiye haklarının geri verilmesine hükmetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu, TE(K-I)503-2018 sayı ve 10.5.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yurttaşlığı iptal edilen 174 kişiye ilişkin, Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılan YİM 177/2018 sayılı dava neticesinde Yüksek İdare Mahkemesi; Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve 174 kişinin vatandaşlığını iptal eden TE(K-I)503-2018 sayı ve 10.5.2018 tarihli kararın yok hükmünde olmadığından, yetmiş beş gün geçtikten sonra geri alınamayacağı nedeniyle hükümsüz ve etkisiz olduğuna ve herhangi bir işlem doğurmayacağına karar verdiğinden bu bağlamda; 177/2018 sayılı karar uyarınca, hukuka ve yasalara uygun olarak hak sahibi olan ve bu doğrultuda aynı olgulara dayanılarak yurttaş olan, yurttaşlığa alınma kararları yok hükmünde olmayan veya hile ile elde edilmiş bulunmayan ve ek listede isimleri yer alan 169 kişiye haklarının geri verilmesi amacıyla, TE(K-I)503-2018 sayı ve 10.5.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine karar verdi.”

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