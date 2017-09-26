Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103929
ALTIN
148.566
DOLAR
3.5505
STERLİN
4.7628
EURO
4.1788
Sonbaharda sağlık veren 10 besin
Sonbaharda sağlık veren 10 besin
İşte dünyanın ilk PC oyunu
işte dünyanın ilk PC oyunu
Snapchat, gökyüzünü değiştiriyor!
Snapchat, gökyüzünü değiştiriyor!
Azı da çoğu da zarar!
Potasyum neden gerekli?
Sevdiği kadını diri diri yaktı!
Sevdiği kadını diri diri yaktı...

169 noktaya mobese kurulacak

KKTC'de 134 milletten insanın yaşadığına dikkat çeken İçişleri Bakanı Kutlu Evren, mobeseler artık gerekli hale geldi. Önce Girne ve Lefkoşa'ya kurulacak olan sistemin tüm KKTC'de 169 noktada hizmete sunulacak...

26 Eylül 2017 Salı 15:44
169 noktaya mobese kurulacak

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol doğrultusunda, KKTC'ye "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" kurulacak.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC'de Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü", Türkiye İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren'le çok hayırlı bir protokole imza attıklarını belirtti.

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından KKTC'de kurulacak KGYS ve sınır kapılarına yapılacak güvenlik arttırıcı çalışmalara ilişkin protokolün 8 Eylül 2017'de Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve İçişleri Bakanlığı ile karşılıklı olarak imzalandığını anımsatan Soylu, "Bugün de bu projeyi hayata geçirecek hükümetler arası iş birliği protokolü imzalandı. Ülkeler arasında imzalanacak protokollerin yürürlüğe girmesini takiben yaklaşık maliyetler nihai halini alacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı aracılığıyla ASELSAN bu çalışmaları Türkiye'de yürüttüğü gibi KKTC'de de yürütecektir." diye konuştu.

"KKTC'YE BAKIŞIMIZ FARKLI"

Soylu, KKTC'ye 80 milyon Türk vatandaşı gibi kendisinin de farklı bir bakışı bulunduğunu ifade ederek, "Kıbrıs'ın tarihine, insanlarına ve eşsiz güzelliklerine ayrı bir sevgi ve muhabbet duyuyoruz." dedi.

169 NOKTAYA

KGYS ile Türkiye'de başarılı sonuçlar elde edildiğine işaret eden Soylu, KKTC'de de 169 noktaya kurulacak sistem için 52 milyon liralık yatırım yapılacağını bildirdi.

ÖNCE GİRNE, LEFKOŞA…

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de işbirliği protokolünün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çalışmalarımız önce Girne ve Lefkoşa, daha sonra diğer 4 kentte olmak üzere devam edecektir." bilgisini verdi.

“134 MİLLETTEN İNSAN VAR”

KKTC'de, eğitim ve çalışmak için gelenlerle birlikte 134 milletten insan bulunduğunu anlatan Evren, yaşama alışkanlıklarında meydana gelen değişikliğin MOBESE kameralarının kurulmasını gerekli hale getirdiğini söyledi.

Evren, KKTC'ye verilen destek dolayısıyla Türkiye'ye ve tüm yetkililere teşekkür etti.

banner22
Son Güncelleme: 26.09.2017 15:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Nahidee 2017-09-26 17:13:22

Duyduğum en güzel haberlerden biri.Garibim polise istihdam yapan yok. Belki biraz rahatlama gelir onlara da..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Evren: "Ülkemizin böyle bir yatırıma ihtiyacı vardı"
Evren: "Ülkemizin böyle bir yatırıma ihtiyacı vardı"
Eroğlu: "KKTC için ne gerekiyorsa yaparız"
Eroğlu: "KKTC için ne gerekiyorsa yaparız"
Kadınlar için sendikalaşma çağrısı
Kadınlar için sendikalaşma çağrısı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim