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17. Kıbrıs Tiyatro Festivali Platin Sponsoru 7. kez KT Petrolleri oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Kıbrıs Tiyatro Festivali Platin Sponsorluğu imzası atıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:14
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali Platin Sponsoru 7. kez KT Petrolleri oldu

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin ilk imza töreni 7 yıldır kesintisiz bir şekilde festivale sponsor olan Kıbrıs Türk Petrolleri ile gerçekleştirildi.

İmza töreninde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Festival Koordinatörü Kıymet Karabiber ile Kıbrıs Türk Petrolleri adına Cem Arat hazır bulundu.

HARMANCI: “KIBRIS TÜRK PETROLLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin 7 yıldır Kıbrıs Tiyatro Festivali’ne sponsor olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Petrolleri ile iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Harmancı, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin sanata, kültüre ve tiyatroya verdiği değeri bu sponsorlukla ortaya koyduğunu belirtti.

“Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin, Kıbrıs Türk Petrolleri ile anılması bizim için artık bir gelenek haline geldi. Bu vesileyle Kıbrıs Türk Petrolleri yetkililerine çok teşekkür ediyorum” diyen Harmancı, bir festivalin 17 yıl boyunca devam edebilmesinin bu güzel birliktelikler sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali
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