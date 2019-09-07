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17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “senaryo” oyunuyla devam etti

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:18
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “senaryo” oyunuyla devam etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl “Çık elimden mel’un leke!” sloganıyla 17’ncisi düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün YDÜ AKKM’de Siyah Beyaz Renkli tarafından “Senaryo” oyunu sahnelendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, festivalde Martin Crimp’in sarsıcı ve eğlenceli yazımı, Mehmet Birkiye’nin rejisiyle buluştu.

Oyun sonunda LBT oyuncusu ve dramatuğu Cem Aykut, Siyah Beyaz Renkli adına oyuncu Nişan Şirinyan’a  festival plaketini takdim edilerek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti. 

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 10 Eylül Salı saat 20:30’da YDÜ AKKM’de Tatbikat Sahnesi’nin sunacağı “Oksimoron” oyunu sahnelenecek. Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir. 

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Anahtar Kelimeler:
Tiyatro Festivali
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