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17 Polise Disiplin Soruşturması

Güney Kıbrıs’ta yabancı uyruklu 5 kadın ve bu kadınlardan ikisine ait iki çocuğu öldüren seri katil Nikos Metaksas olayıyla ilgili 17 polisin, Polis Disiplin Komitesine sevk edildiği belirtildi. 

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:58
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17 Polise Disiplin Soruşturması

Fileleftheros gazetesi, bahse konu 17 polisin, kadınların kaybolması koşullarının araştırılmasında olası ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle Polis Disiplin Komitesi’ne sevk edildiklerini yazdı.
Gazete, eski Başsavcı Kostas Kliridis’in 15 polis hakkında cezai kovuşturma yapılması kararı verdiğini, şimdiki Başsavcının ise cezai kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdiğini anımsattı. 
Bu gelişmelerin ardından Rum Polisi Şikayetlerin ve İddiaların Araştırılmasıyla ilgili Bağımsız Komite’nin olayı yeniden ele alarak 17 polis hakkında disiplin soruşturması yapılmasına karar verdiğini yazan gazete, polis sayısının daha önce 15 olduğunu, bazı olayları ela alan ancak müdahale etmeyen 2 polisin de bu sayıya eklendiğini belirtti.  

Anahtar Kelimeler:
Seri Katil Nikos Metaksas
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