Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...

17'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 6618 test yapıldı, 17'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi"

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:58
569 Okunma
17'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6618 olup, 17'si yerel 20 pozitif vakaya rastlanmış 56 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17  kişi ise yerel vakadır. 

4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Haspolat-3 / Sanayi Bölgesi-1 


Girne 

Girne Merkez- 2 / Alsancak-3 / Çatalköy-1/ Doğanköy-1/ Lapta-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2 

Güzelyurt 

Aşağı Bostancı-1/ Kalkanlı-1 


20 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6618  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3  

Yerel Vaka Sayısı: 17 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.139. 386 

Toplam Vaka Sayısı: 7015 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6644 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 338  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 303    

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 
 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamzaoğulları: Hesaplar kurultay ve sonraki seçim üzerine...
Hamzaoğulları: Hesaplar kurultay ve sonraki seçim üzerine...
"Egemen eşitlik talebinden geri adım atmayacağız"
"Egemen eşitlik talebinden geri adım atmayacağız"
TRNC have 20 new positive COVID-19 cases
TRNC have 20 new positive COVID-19 cases
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim