Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

"17 TL’lik bir fiyat ayarlaması Bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür"

 Akaryakıt biriminden yapılan açıklamaya göre tüp gaza 17 TL zam yapılıyor.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:16
558 Okunma
"17 TL’lik bir fiyat ayarlaması Bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür"

Akaryakıt birimi yaptığı açıklamada Dünya’da yaşanan gaz sıkıntısı ve döviz deki yükselişle ithalatçı firmaların yoğun baskısı sebebiyle bu fiyat ayarlanmasına mecbur kalındığı belirtildi.

Akaryakıt birimi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi : 

Tüp gaz için talep edilen 30 TL’lik zam Bakanlık tarafından kabul görmemiş yapılan müzakereler neticesinde tüpgaza 17 TL’lik bir fiyat ayarlaması Bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür.”

Bu süreçte gaza zam yapılacağını öğrenen ve piyasaya tüpgaz sürmeyip stokçuluk yapan firmalar tespit edilip aleyhlerine işlem yapılmıştır.

Son Güncelleme: 25.08.2021 16:58
Anahtar Kelimeler:
TüpZamKKTC Tüp Gaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul kıyafetine yüzde 30 zam!
Okul kıyafetine yüzde 30 zam!
Arıklı: "Sonra çiçek atacaklar"
Arıklı: "Sonra çiçek atacaklar"
5 saatlik elektrik kesintisi!
5 saatlik elektrik kesintisi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim