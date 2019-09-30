Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...

17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çarşamba başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 17.si, 2 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca Telsim, festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlenecek.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:06
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çarşamba başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği açıklamasına göre, tüm konserler, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’da başlayacak.

Festival 2 Ekim Çarşamba akşamı Bellapais Manastırı’nda Telsim ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Elise Kuder (keman), Miray Çakır (keman), Mike Kelley (viola), Sinem Sadrazam (viola) ve Püren Eda Gözer (Çello) oda müziği Konseri ile başlayacak. Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek festival açılış konserinde Schubert, Dohnanyi ve Mozart’ın oda müziği eserleri seslendirilecek.

Festival programı şöyle:                                                                                            

2 Ekim Festival Açılış Konseri (Elise Kuder  - Miray Çakır - Mike Kelley - Sinem Sadrazam & Püren Eda Gözer)                                                                                                                

11 Ekim KKTC CSO Konseri Solist: Gülsin Onay (Piyano) - Şef: Ali Hoca              

15 Ekim Vassia Alati (Soprano) & Natania Hoffman (Çello) & Çağıl Cansu Şanlıdağ (Piyano) Konseri                                                                                                                  

17 Ekim LBO Konseri “Ennio Morricone Film Müzikleri” (Şef: Oskay Hoca)                                                             

23 Ekim 3 Basses Konseri (Tuncay Kurtoğlu - Teyfik Rodos - Zafer Erdaş - Piyano: Tulio Gagliardo)                                                                                                            

26 Ekim Gökhan Aybulus Piyano Resitali                                                                               

28 Ekim Koloratur Soprano Beren Kader Fidan & Tenor Emre Akkuş Şan Konseri (Piyano: Esra Poyrazoğlu Alpan)                                                                                               

30 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali                                                                                         

1 Kasım KKTC CSO Barok Konseri Solistler: Ethem Emre Tamer (Keman) & Ebru Tamer (Keman).

banner22
Anahtar Kelimeler:
Müzik Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti
Bakan Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti
İskele Belediyesi Kendi Öz Kaynaklarıyla Altınova ve Ağıllar Köyü’ne Su Hattı Çekiyor
İskele Belediyesi Kendi Öz Kaynaklarıyla Altınova ve Ağıllar Köyü’ne Su Hattı Çekiyor
7. KAV Parkeoloji Çocuk Etkinliği yapıldı
7. KAV Parkeoloji Çocuk Etkinliği yapıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim