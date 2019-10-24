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17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Aybulus Resitali

17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde cumartesi akşamı saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda piyanist Gökhan Aybulus piyano resitali verecek.

24 Ekim 2019 Perşembe 16:39
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Aybulus Resitali

Aybulus sunacağı resitalinde Bach-Busoni’ nin Chaconne’ unu, Beethoven’ in Ayışığı Sonatı’nı, Rachmaninoff’un 5 Morceaux Fantazisi’ni ve 2. Piyano Sonatı’nı yorumlayacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim Ana Sponsorluğu ile İletişim Sponsorluğunda ve Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

(BRT/TAK)

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17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali
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