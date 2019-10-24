17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Aybulus Resitali

Aybulus sunacağı resitalinde Bach-Busoni’ nin Chaconne’ unu, Beethoven’ in Ayışığı Sonatı’nı, Rachmaninoff’un 5 Morceaux Fantazisi’ni ve 2. Piyano Sonatı’nı yorumlayacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim Ana Sponsorluğu ile İletişim Sponsorluğunda ve Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

(BRT/TAK)