17 Yaşındaki genç kayıp!

17 Mayıs tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gönyeli sakini 17 yaşındaki Caner Dora kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldı ve hala geri dönmedi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 17 yaşındaki genç aranıyor.
Gönyeli’de yaşayan Caner Dora’nın 2 gündür kayıp olduğu bildirildi.
17 Mayıs tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gönyeli sakini 17 yaşındaki Caner Dora kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldı ve hala geri dönmedi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 17 yaşındaki genç aranıyor.