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17 Yaşındaki genç kayıp!

Gönyeli’de yaşayan Caner Dora’nın 2 gündür kayıp olduğu bildirildi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 09:36
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17 Yaşındaki genç kayıp!

17 Mayıs tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gönyeli sakini 17 yaşındaki Caner Dora kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldı ve hala geri dönmedi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 17 yaşındaki genç aranıyor.

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