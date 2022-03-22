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170 Milyon TL'lik ilaç ihalesine çıkıldı!

CTP Girne Milletvekili Ceyhun Birinci’nin konuşmasının ardından kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Ali Pilli, 170 Milyon TL'lik ilaç ihalesine çıkıldığını kaydetti.

22 Mart 2022 Salı 13:50
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170 Milyon TL'lik ilaç ihalesine çıkıldı!
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CTP Girne Milletvekili Ceyhun Birinci’nin konuşmasının ardından kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Birinci’nin sözünü ettiği prostat kanseri ilacının (enzamutalit) depoda olduğunu söyledi.

Pilli, kanser ilaçlarında ifade edildiği gibi büyük sıkıntılar yaşanmadığını savundu.

Pilli, ekonomik krizde ilaç teminlerinin de etkilendiğini ve ülkede ilaçlarla ilgili sıkıntı yaşandığını ancak bu sıkıntının tüm dünyada yaşandığını belirtti.

170 Milyon TL’lik ilaç ihalesine çıkıldığını anlatan Pilli, eksik ilaçlarının geleceğini, ihaleye çıkılmasına rağmen bulunamayan ilaçlar olduğunu kaydetti.

Pilli, yeni yapılması beklenen devlet hastanesinin ‘yap-işlet-devret’ modeliyle olmayacağını ifade etti.

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