171'i yerel 188 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.330 olup, 171'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 171 kişi ise yerel vakadır.

71 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 9 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-15/ Kızılbaş-3/ K.Kaymaklı-16/ Yenişehir-3/ Çağlayan-1/ Gelibolu-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-3/ Surlariçi-6/ Alayköy-2/ Taşkınköy-2/ Metehan-1/ Minareliköy-3/ Marmara-3/ Köşklüçiftlik-1/ Arapahmet-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-1/ Yenikent-2/ Değirmenlik-2

Girne

Girne Merkez-17/ Zeytinlik-2/ Alsancak-5/ Karaoğlanoğlu-2/ Arapköy-1/ Doğanköy-1/ Edremit-2/ Kaşgar-1/ Dikmen-2/ Esentepe-1/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-2/ Karakum-2/ Ozanköy-1/ Lapta-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-8/ Dumlupınar-2/ Maraş-3/ Gülseren-1/ Canbulat-1/ Glapsides Bölgesi-1/ Beyarmudu-5/ Çanakkale-2/ Baykal-2/ Tuzla-1/ Anadolu-1/ Karakol Bölgesi-3 / Ulukışla-1/ Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-2/



İskele

İskele Merkez-3/ Kuzucuk-1/ Boğaztepe-1/ Ötüken-1/ Dipkarpaz-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-7 / Aydınköy-1/ Zümrütköy-1

Lefke

Lefke Merkez-1/ Doğancı-1/ Karadağ-1/ Yeşilırmak-1

19 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.330

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 171

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.250.695

Toplam Vaka Sayısı: 14.432

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.379

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2008

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1841

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 90

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 45

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3559

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 473

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 333

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3170

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.620