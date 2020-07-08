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172 bin 500 ABD Doları değerinde 15 bin PCR test kiti

 Bakanlar Kurulu, DNA laboratuvarlarında kullanılmak üzere 172 bin 500 ABD Doları değerinde 15 bin PCR test kiti alınmasını onayladı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 19:33
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172 bin 500 ABD Doları değerinde 15 bin PCR test kiti

 Bakanlar Kurulu, DNA laboratuvarlarında kullanılmak üzere 172 bin 500 ABD Doları değerinde 15 bin PCR test kiti alınmasını onayladı.

Kurulun dünkü toplantısında alınan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı DNA laboratuvarlarında kullanılmakta olan Bioeksen marka Covid-19 PCR test kiti ve setinin (viral nucleic acid izolasyon+swab+VTM) 172 bin 500 ABD Doları olan karşılığı, Kamu İhale Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname uyarınca, Maliye Bakanlığı’nın "Covid-19 ile Mücadele Projesi" kaleminden karşılanacak.

TAK 

Anahtar Kelimeler:
Test KitiBakanlar Kurulu
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