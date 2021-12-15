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172'si yerel, 218 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 15.479 test yapıldı, 172'si yerel, 218 pozitif vakaya rastlandı, 223 kişi taburcu edildi"

15 Aralık 2021 Çarşamba 18:58
724 Okunma
172'si yerel, 218 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.479 olup, 172'si yerel 218 pozitif vakaya rastlanmış, 223 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 172 kişi ise yerel vakadır. 

53 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

15 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.479 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 218 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44 

Yerel Vaka Sayısı: 172 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 223  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.408.252  

Toplam Vaka Sayısı: 32.581    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.267 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2435     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86      

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2328  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 121  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2565 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 323 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 518 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6396 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 97.306

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