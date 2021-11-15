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174'ü yerel, 211 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 22.342 test yapıldı, 174'ü yerel, 211 pozitif vakaya rastlandı, 124 kişi taburcu edildi"

15 Kasım 2021 Pazartesi 18:42
2105 Okunma
174'ü yerel, 211 pozitif vakaya rastlandı
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"Toplam 22.342 test yapıldı, 174'ü yerel, 211 pozitif vakaya rastlandı, 124 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.342 olup, 174'ü yerel 211 pozitif vakaya rastlanmış, 124 kişi taburcu edilmiştir. 

37 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 174 kişi ise yerel vakadır. 

72 kişi Lefkoşa, 49  kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir. 

15 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.342 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37 

Yerel Vaka Sayısı: 174   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 124 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.790.644  

Toplam Vaka Sayısı: 24.731 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.892  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1748  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1667 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 140 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 288 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6473  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.560

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