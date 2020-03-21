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175 mülteci İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'na alındı

30 kadın, 69 çocuk ve 76 erkeği taşıyan tekne yan yattı... Polis tarafından tahliye edilen sığınmacılar İskele Dr. Fazıl Küçük spor salonuna taşındı.

21 Mart 2020 Cumartesi 10:20
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175 mülteci İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'na alındı

30 kadın, 69 çocuk ve 76 erkeği taşıyan tekne yan yattı... Polis tarafından tahliye edilen sığınmacılar İskele Dr. Fazıl Küçük spor salonuna taşındı.

Bazı mültecilerin yüksek ateşi olduğu öğrenildi. Diğer mültecilerden ayrı tutulan yüksek ateşli mültecilerin sağlık kontrolleri yapılıyor.

Yemek yardımları İskele Piknik Alanı’na bırakıldı, orada öğle ve akşam yemekleri pişirilecek.

Piknik alanında bulunan belediyeye ait restoranda yemek ihtiyaçları giderilecek.

Yapılan çağrı üzerine bölge halkından toplanan yardımlar İskele Belediyesi ekipleri tarafından mültecilerin muhafaza edildiği spor salonuna getirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  saat 03.30 sıralarında, Taşlıca - Boltaşlı köyleri arasında deniz sahilinde, içerisinde 30 kadın, 69 çocuk ve 76 erkek toplam 175 Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan  teknenin kıyıya yaklaşık 10 metre kala yan yatması üzerine, sığınmacılar polis ekipleri tarafından tekneden tahliye edildi.

İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonuna taşınmaları sağlanan söz konusu sığınmacılar, sağlık kontrolünden geçirilecek. 

Sığınmacıların battaniye yiyecek vb ihtiyaçların tedariki için Sivil Savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekiplerinin koordineli olarak çalıştoğı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
MülteciKıbrıs
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