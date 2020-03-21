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175 Mülteci kurtarıldı

Taşlıca-Boltaşlı’da mülteci teknesi yan yattı!

21 Mart 2020 Cumartesi 10:11
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175 Mülteci kurtarıldı

Sabaha karşı saat 03.30 sıralarında,  Taşlıca - Boltaşlı köyleri arasında deniz sahilinde, içerisinde 30 kadın,  69 çocuk ve 76 erkekten oluşan toplam 175 kişinin bulunduğu Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan tekne kıyıya yaklaşık 10 metre kala yan yattı. Polis ekipleri tarafından tekneden tahliye edilen sığınmacılar İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonuna taşındı. Söz konusu sığınmacılar sağlık kontrolünden geçirilecek.  Sığınmacıların battaniye yiyecek vb ihtiyaçların tedariki için sivil savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekipleri koordineli olarak çalışmaktadırlar. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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