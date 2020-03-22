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175 mülteci otellere yerleştiriliyor

İskele’de spor salonu içerisinde muhafaza edilen 69’u çocuk 175 mültecinin akıbeti için düzenlenen toplantıda mültecilerin aile ve çocuklular öncelikli olması koşulu ile otele yerleştirilmesi yönünde karar üretildi. Bakan Baybars toplantının ardından salona girerek mültecileri ziyaret edip durumları hakkında bilgi edindi

22 Mart 2020 Pazar 15:59
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175 mülteci otellere yerleştiriliyor

Boltaşlı- Taşlıca köyleri arası sahilde yan yatan tekne içerisinden kurtarılan ve İskele’de kapalı spor salonunda muhafaza edilen 69’u çocuk 175 mültecinin akıbeti için bugün sabah saatlerinde İskele’de İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın katılımı ile bir toplantı gerçekleşti.

Toplantıya bakan Baybars’ın yanı sıra İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil ve bazı yetkililer katıldı.

Türkiye’nin de virüs salgını önlemi nedeni ile girişlerine izin vermediği öğrenilen 175 mültecinin toplantı sonrasında ilk olarak bölgede bazı otellere yerleştirilmeleri yönünde karar üretildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, mültecilerin bugün sağlık, hijyen ve karantina koşullarına uygun şartlarda aile ve çocukluların öncelikli olması koşulu ile yapılan toplantı sonucunda tespit edilen bazı otellere en erken sürede yerleştirilmelerine karar verildiğini açıkladı.

Bakan Baybars toplantının ardından beraberindeki yetkililer ile birlikte spor salonuna giderek mültecilerin durumu ile ilgili bilgi alıp tercüman aracılığı ile bir kaçının sorunlarını dinledi.

BAYBARS: “MÜLTECİLERİ BİR SÜRE MİSAFİR ETMEK ZORUNDAYIZ”

Bakan Baybars sorumuz üzerine Türkiye göç idaresi ile görüşüldüğünü ancak Koronavirüs salgınına karşı alınan sıkı tedbirler nedeni ile mültecileri Türkiye’ye kabul etmediklerini doğruladı.

BM aracılığı ile Güney Kıbrıs ile de gerekli temasların kurulduğunu, bazı mültecilerin Güney’de ailelerinin bulunması nedeni ile oraya gitmek istediğini belirten Baybars, görüşmelerin başlatıldığını ancak bu aşamada salgın nedeni ile mültecileri Türkiye ve Güney’in kabul etmesinin pek mümkün olmadığını ifade ederek bir süre misafir etmek zorunda olduğumuzu kaydetti.

Bu süreçte kadın erkek ve çocukların aynı ortamda barınmasının uygun olmaması nedeni ile gerekli sağlık, hijyen ve karantina koşulları da düşünülerek kendi haklarını en iyi şekilde muhafaza edip insani yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini ifade eden Baybars, aile ve çocuklulardan başlayarak mültecilerin daha sağlıklı ortamlara yerleştirileceğini açıkladı.

POLİS VE BELEDİYE ALARMDA

175 mültecinin güvenliğini sağlaması açısından İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri üstün performans ve uzun mesai saatleri ile çalışmaya devam ediyor. Mültecilerin otellere yerleştirilmesinin ardından polis ekiplerinin nöbetler halinde mültecilerin güvenliğini sağlamaya devam edeceği öğrenildi.

Spor salonu içerisinde zaman zaman kadınları örgütleyen erkek mülteciler polis ekipleri ile karşı karşıya kalıyor. Yaşanan bu sıkıntılar nedeni ile de mültecilerin akıbeti ile ilgili çözümler üretilmesi süreci hızlandırıldı. Polis ekipleri gibi İskele Belediyesi’ne bağlı neredeyse tüm birimler dün sabahım erken saatlerinden beri görevlerine aralıksız devam ediyor.

 

Kıbrıs Postası 

Anahtar Kelimeler:
MülteciKıbrısAyşegül Baybars
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Gufı 2020-03-22 17:00:40

Vazgecın, yollayın genlerı daha neyi beklersınız,,, yetırı kadar yabancı ve nüfus var bu ada kaldırmaz

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Ertaç 2020-03-22 17:52:23

Hastalık başlayalı iki hafta olmadı hükümet bayrağı çekti,kendi halkının maaşına bakan maliye,bunları nasıl karşılayacak.Bunların ardı arkası kesilmez,memleket bitti bitiyor.

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Nazli 2020-03-22 17:12:44

Turkiye nin yakin zamanda avrupa ya kapilari acmasiyla "avrupali" "medeni" devletlerden biri olan yunanistan in gocmenlere uluslararasi hukuka ragmen botlarini patlatmaya kadar varacak sekilde insafsizca davrandigini gorduk. Bizim uzerimize dusen karsimizdakilerin herseyden once insan olduklarini unutmamak ve elimizden geldigince onlara yardim etmektir. Bunjn yaninda gerekli sartlar olusunca da ulkelerine geri gonderilmelilerdir.

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Aylin 2020-03-22 18:00:52

Taşkınlık yapanı salın denize

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