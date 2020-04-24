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175 mültecinin 75’i Türkiye’ye gönderildi

Boltaşlı- Taşlıca arasındaki sahilde yan yatan tekneden kurtarılarak 1 ayı aşkın bir süredir İskele bölgesinde kalan 175 mültecinin 75’i bugün Türkiye’ye gönderildi.

24 Nisan 2020 Cuma 21:52
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175 mültecinin 75’i Türkiye’ye gönderildi

Boltaşlı- Taşlıca arasındaki sahilde 21 Mart tarihinde yan yatan tekneden kurtarılan 69’u çocuk 175 mültecinin 75’i bugün Türkiye’ye gönderildi.

İçişleri Bakanlığı’nın mültecilerin Türkiye’ye gönderilmesi için başlattığı girişim kısmi olarak sonuç verdi. 75 mülteci Mağusa Limanı’ndan Mersin’e gönderilirken, 69'u çocuk ve onların ailelerinden oluşan 100 mültecinin akıbeti ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Türkiye'ye geri gönderilmeleri için girişim başlatılan ancak Koronavirüs nedeni ile 1 ayı aşkın bir süredir İskele'de bekleyen mülteciler için Türkiye'den 75 mültecinin geri gönderilmesine onay verildi.

Türkiye’ye gönderilen mültecilerin 14 gün karantina altında tutulacakları öğrenilirken, ülkede kalmaya devam eden ve kadınlar ile erkek mültecilerin ayrı ayrı tutulduğu iki farklı merkezde aile olanların olması neden aileleri bir araya getiren yeni bir düzenleme yapıldığı öğrenildi.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
MülteciKoronavirüs
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Tc 2020-04-24 22:41:08

Türkiye niye baksın siz bakın onlara

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