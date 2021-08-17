1.750 kilogram ağırlığında harnup ürünü çalındı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

09-14.08.2021 tarihleri arasında, Mehmetçik – Yedikonuk köyleri arasında, Candan SÖZALP’a ait tarla içerisinde bulunan 72 adet harnup ağacı üzerinden yaklaşık 1.750 kilogram ağırlığında harnup ürünü çalınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu harnupların benzer suçlardan poliste tutuklu olarak bulunan R.T.(E-66), H.T.(K-59), A.T.(E-44), H.Ö.(K-41), H.T.(K-42) ve İ.K.(E-36) tarafından toplanmak suretiyle çalındığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.