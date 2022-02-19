177 promil alkollü çıktı

G.E.’nin aracındaki maddenin ise yaklaşık 10 gram ağırlığında Hintkeneviri olduğuna inanıldığı bildirildi.

Kaza sonrası kendinde olmadığı gözlemlenen araç sürücüsü, Gönyeli’de bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçmış, ardından Ortaköy’de tarafında kırmızı yandığı için trafik ışıklarında bekleyen bir başka araca çarptıktan sonra kaçmaya devam ederek 2 farklı araca daha vurmuştu.

En sonunda kendi aracı ilerleyemez duruma geldiğinde yaya olarak kaçmaya çalışan sürücüyü bölgedeki vatandaşlar alıkoymuştu.

Aracında poşet ve streç naylona sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir de paket bulunan G.E., polis tarafından tutuklanmıştı.



