178'i yerel 188 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.649 olup, 178'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanmış, 110 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 178 kişi ise yerel vakadır.
71 kişi Lefkoşa, 66 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-14/ Alayköy-2 / Gönyeli-10/ K.Kaymaklı-9/ Akıncılar-4/ Marmara-2/ Yenişehir-3/ Kızılbaş-2/ Hamitköy-3/ Surlariçi-4/ Haspolat-2/ Kumsal-1/ Marmara-2/ Çağlayan-2/ Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5/ Metehan-1/ Yenikent-2
Girne
Girne Merkez-27/ Taşkent-1/ Alsancak-10/ Esentepe-3/ Tepebaşı-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Ozanköy-1/ Yukarı Girne-6/ Çatalköy-2/ Lapta-11
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-11/ Tuzla-2/ Maraş-3/ Dörtyol-1/ Güvercinlik-1/ Tirmen-1/ Dumlupınar-2/ Tatlısu-3/ Beyarmudu-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1/ Karakol-1/ Vadili-2/ Surlariçi-1/ Sakarya-5
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
Lefke
Lefke Merkez-1/ Bağlıköy-1/ Bostancı-1
13 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.649
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 178
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 110
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.158.646
Toplam Vaka Sayısı: 13.322
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.431
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1849
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1667
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 120
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3782
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 495
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 321
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2798
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 35.451