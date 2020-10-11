179 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) KKTC’de bugün yapılan ve 11 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde 179 sandığın kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

738 sandıktan 179’unun sonucuna göre, 25 bin 469 oy kullanıldı, bunlardan 24 bin 534’ü geçerli, 935 oy geçersiz sayıldı.

Oy pusulasındaki sıraya göre adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %33.98 - 10724

Tufan Erhürman: %21.44 - 6766

Erhan Arıklı: %5.28 - 1666

Fuat Çiner: %0.25 - 80

Arif Salih Kırdağ: %0.30 - 96

Ahmet Boran: %0.07 - 23

Mustafa Ulaş: %0.06 - 19

Alpan Uz: %0.13 - 42

Kudret Özersay: %5.67 - 1788

Mustafa Akıncı: %28.00 - 8835

Serdar Denktaş: %4.81 - 1518