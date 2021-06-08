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17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9155 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi"

08 Haziran 2021 Salı 18:45
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17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9155 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.Kaymaklı-1/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Cihangir-3 / Haspolat-1 

Girne 

Girne Merkez-3 / Lapta-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 1 / Vadili-1/Baykal-3 


8 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9155  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  7 

Yerel Vaka Sayısı: 17 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.283.738  

Toplam Vaka Sayısı: 7458 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7151 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 274 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 
 

Son Güncelleme: 08.06.2021 23:39
Anahtar Kelimeler:
KKTC
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