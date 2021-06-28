17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.597 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Kumsal-1/ Değirmenlik-1/ Kızılbaş-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2

Girne

Girne Merkez- 4 / Lapta-2 / Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1/ Maraş-1



İskele

Aygün-1



28 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.597

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.453.900

Toplam Vaka Sayısı: 8022

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7645

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 342

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 305

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5377

