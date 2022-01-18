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18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü

 Lefkoşa’da çalıştığı işyerinden 18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürüp 149 bin 85 TL, bin 460 ABD dolarını tasarrufuna geçiren Ziya İzgi aleyhindeki dava kararı açıklandı.

18 Ocak 2022 Salı 13:26
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18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü
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(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da çalıştığı işyerinden 18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürüp 149 bin 85 TL, bin 460 ABD dolarını tasarrufuna geçiren Ziya İzgi aleyhindeki dava kararı açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı.

Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi.

Şerife Kâtip, sanığın geniş bir zaman dilimi içinde tekrar tekrar aynı suçu işlemesi aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Şerife Kâtip, sanığın mağduriyeti giderip, af beyanı aldığını ve suçunu kabul edip, adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğuna değindi.

Şerife Kâtip, çek sahteleşme suçunun ticari hayatı olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.

Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra 30 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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