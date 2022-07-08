Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...

18 ay hapis cezası aldı

Lefkoşa'da 2021 yılı içerisinde 28 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi tasarrufunda bulunduran ve bir başkasına veren sanık Avni Kansaran, Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen karar duruşmasında 18 ay hapis cezası aldı.

08 Temmuz 2022 Cuma 13:16
823 Okunma
18 ay hapis cezası aldı
banner48

(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da 2021 yılı içerisinde 28 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi tasarrufunda bulunduran ve bir başkasına veren sanık Avni Kansaran, Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen karar duruşmasında 18 ay hapis cezası aldı.

Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı karar duruşmasında, kararı Yargıç Murat Soytaç okudu. Soytaç, zanlının parçalanmış bir ailede büyüdüğünü, çocukluğunun ekonomik açıdan zor geçtiğini belirterek, gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, polise yardımcı olduğunu, 27 yaşında bulunduğunu ve Sosyal Hizmetler Dairesi'nden yardım aldığını kaydetti.

Uyuşturucu meselesinin ağır suçlardan birisi olduğunu ve günümüzde yaygınlık kazandığını dile getiren Soytaç, sanığa ceza verirken kişisel ve ailevi durumuyla birlikte kamu menfaatinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Soytaç, Yargıtay'a göre bu tür suçlarda kamu menfaatine yönelik karar verilmesi gerektiği üzerinde de durarak, sanığın lehinde ve aleyhindeki tüm olguların değerlendirilmesi sonucu 18 ay hapis cezası aldığını açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma
Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma
Özel sektörlüye “aç kal” deniyor!
Özel sektörlüye “aç kal” deniyor!
Tatar önerilerini sundu... Rumlar hazırsa biz de hazırız!
Tatar önerilerini sundu... Rumlar hazırsa biz de hazırız!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim