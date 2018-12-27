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18 ay hapis yatacak

27 Aralık 2018 Perşembe 20:49
18 ay hapis yatacak

(Kamalı Haber) - Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar Hürol Zerman, Onur Oğuzca ve Selahattin Çakmak aleyhinde verilen karar dün açıklandı. “Hintkeneviri Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarruf” suçlamalarıyla yargılanan sanıklar Hürol Zerman ile Selahattin Çakmak 1 yıl süreyle denetimli serbestliğe tabi tutulurken, sanık Onur Oğuzca 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda,  kararı Hacımulla okudu. Hacımulla, Hürol Zerman ile Selahattin Çakmak’ın uyuşturucu madde bağımlısı olduklarına ve kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu tasarruf ettiklerine kanaat getirdiklerini belirtti. Hacımulla, iki sanığın 1 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında denetimli serbestliğe tabi tutulmalarına karar verdiklerini söyledi.

Yargıç Hazal Hacımulla, uyuşturucu madde satarak kazanç elde eden sanık Onur Oğuzca’nın ise 18 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Karaoğlanoğlu’nda 5 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sanıklar yakalanmıştı. Onur Oğuzca’nın kullanımındaki aracın içerisinde 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, , aynı araçta yolcu olarak bulunan sanık Selahattin Çakmak’ın tasarrufunda ise 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmuştu. Sanık Hürol Zerman’ın üzerinde ise 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 1 adet metal öğütücü ele geçirilmişti.

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