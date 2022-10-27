Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107
Flaş Haber
O isim görevden alındı!
Kapat

18 Ay hapis yatacaklar!

Güney Kıbrıs’tan ithal ettikleri uyuşturucu maddeleri Gönyeli’deki evlerinde pazarladıkları ortaya çıkan ve 40 gram hintkeneviri ile yakalanan Nijerya uyruklu Obinna Peter Egbuji ve Somtochukwu Paul Udeh’in aleyindeki davanın kararı açıklandı. 

27 Ekim 2022 Perşembe 14:04
50 Okunma
18 Ay hapis yatacaklar!



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı. Kararı okuyan Fadıl Aksun, sanıkların işledikleri suçun ciddiyet ve yaygınlığına değindi.

Başkan Aksun, sanıklaırn öğrenci statüsünde ülkemize geldiğini ve illegal bulundukları süreçte eğitimlerine devam etmeyip, uyuşturucu satışı için hazırlık yaparken yakalanmalarını aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Antalya’da tanıtımlarını sürdürüyor
KKTC Antalya’da tanıtımlarını sürdürüyor
"Halktan ve halkın gündeminden koptular"
"Halktan ve halkın gündeminden koptular"
Marketten ampül çaldılar!
Marketten ampül çaldılar!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim