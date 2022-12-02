18 Ay hapis yattı, uslanmadı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran, olguları aktardı.

Polis, zanlı Muzaffer Mazlum’un Cinsel Taciz suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 28.11.2022 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Taşkınköy’de umumi bir yer olan Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde, aynı bölgede sakin Muzaffer Mazlum’un sokak üzerinde park halinde bulunan Toyota CHR marka salon aracın ön kısmında oturmakta olan bir kadına hitaben hitaben cinsel davranışla “ Yanında ben olsam alır kaçırırdım, sen daha buralarda mısın?” demek sureti ile adı edileni rahatsız ve tedirgin ederek cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının benzer suçtan sabıkası olduğunu belirten zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.