18 Belediyenin son hali Cumhuriyet Meclisi’nin internet sitesinden paylaşıldı

Cumhuriyet Meclisi’nin resmi internet sitesinde, yasa tasarısının tüm detayları paylaşıldı. Buna göre, belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerleri şöyle sıralandı:

Cumhuriyet Meclisi’nin resmi internet sitesinde, yasa tasarısının tüm detayları paylaşıldı. Buna göre, belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerleri şöyle sıralandı:

1. LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ:

Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet (9 köy)

2. GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ:

Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka (4 köy)

3. GİRNE BELEDİYESİ:

Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu (9 köy)

4. GÜZELYURT BELEDİYESİ:

Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı (14 köy)

5. İSKELE BELEDİYESİ:

Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz, Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca. (22 köy)

6. LEFKE BELEDİYESİ:

Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt, Erenköy (22 köy)

7. DEĞİRMENLİK – AKINCILAR BELEDİYESİ:

Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale (22 köy)

8. LAPTA – ALSANCAK – ÇAMLIBEL BELEDİYESİ:

Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka (20 köy)

9. ERENKÖY – KARPAZ BELEDİYESİ:

Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz (14 köy)

10. MEHMETÇİK – BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ:

Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Balalan (10 köy)

11. GEÇİTKALE – SERDARLI BELEDİYESİ:

Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere (16 köy)

12. MESARYA BELEDİYESİ:

Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy (9 köy)

13. GÖNYELİ – ALAYKÖY BELEDİYESİ:

Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere (7 köy)

14. YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ:

Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova (8 köy)

15. ÇATALKÖY – ESENTEPE BELEDİYESİ:

Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli (6 köy)

16. DİKMEN BELEDİYESİ:

Şirinevler, Dağyolu, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Taşkent, Aşağı Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğazköy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek (13 köy)

17. TATLISU BELEDİYESİ:

Tatlısu (1 köy)+

18. BEYARMUDU BELEDİYESİ:

Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik (7 köy)