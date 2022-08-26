18 Belediyenin son hali Cumhuriyet Meclisi’nin internet sitesinden paylaşıldı

Cumhuriyet Meclisi’nin resmi internet sitesinde, yasa tasarısının tüm detayları paylaşıldı. Buna göre, belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerleri şöyle sıralandı:
Cumhuriyet Meclisi’nin resmi internet sitesinde, yasa tasarısının tüm detayları paylaşıldı. Buna göre, belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerleri şöyle sıralandı:
1. LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ:
Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet (9 köy)
2. GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ:
Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka (4 köy)
3. GİRNE BELEDİYESİ:
Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu (9 köy)
4. GÜZELYURT BELEDİYESİ:
Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı (14 köy)
5. İSKELE BELEDİYESİ:
Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz, Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca. (22 köy)
6. LEFKE BELEDİYESİ:
Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt, Erenköy (22 köy)
7. DEĞİRMENLİK – AKINCILAR BELEDİYESİ:
Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale (22 köy)
8. LAPTA – ALSANCAK – ÇAMLIBEL BELEDİYESİ:
Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka (20 köy)
9. ERENKÖY – KARPAZ BELEDİYESİ:
Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz (14 köy)
10. MEHMETÇİK – BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ:
Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Balalan (10 köy)
11. GEÇİTKALE – SERDARLI BELEDİYESİ:
Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere (16 köy)
12. MESARYA BELEDİYESİ:
Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy (9 köy)
13. GÖNYELİ – ALAYKÖY BELEDİYESİ:
Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere (7 köy)
14. YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ:
Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova (8 köy)
15. ÇATALKÖY – ESENTEPE BELEDİYESİ:
Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli (6 köy)
16. DİKMEN BELEDİYESİ:
Şirinevler, Dağyolu, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Taşkent, Aşağı Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğazköy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek (13 köy)
17. TATLISU BELEDİYESİ:
Tatlısu (1 köy)+
18. BEYARMUDU BELEDİYESİ:
Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik (7 köy)