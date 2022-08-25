Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaza yaptı... Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Flaş Haber
Alsancak'ta feci olay!
Kapat

18 Belediyenin son hali

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’nın son hali Cumhuriyet Meclisi resmi internet sitesinde yayımlandı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 21:13
84 Okunma
18 Belediyenin son hali


18 Belediyenin son hali şöyle:

1-  LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ:

Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük

Kaymaklı, Aydemet (9 köy)

2- GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ:

Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka (4 köy)

3- GİRNE BELEDİYESİ:

Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit,

Karaoğlanoğlu (9 köy)

4- GÜZELYURT BELEDİYESİ:

Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler,

Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı (14 köy)

5- İSKELE BELEDİYESİ:

Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz,

Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan,

Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca. (22 köy)

6- LEFKE BELEDİYESİ:

Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren,

Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli,

Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt,

Erenköy (22 köy)

7- DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ:

Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan,

Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler,

Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale (22 köy)

8- LAPTA - ALSANCAK – ÇAMLIBEL BELEDİYESİ:

Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya,

Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan,

Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka (20 köy)

9- ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ:

Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay,

Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz (14 köy)

10- MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ:

Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra,

Zeybekköy, Balalan (10 köy)

11- GEÇİTKALE - SERDARLI BELEDİYESİ:

Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy,

Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere (16 köy)

12- MESARYA BELEDİYESİ:

Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy

(9 köy)

13- GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ:

Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere (7 köy)

14- YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ:

Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova

(8 köy)

Anahtar Kelimeler:
Belediyelerin BirleştirilmesiKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP sahaya iniyor
YDP sahaya iniyor
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda feci kaza!
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda feci kaza!
"TKP-TDP birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamadayız"
"TKP-TDP birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamadayız"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim