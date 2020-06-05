18 Kıbrıslı Türkün Cenazeleri Kıbrıs'a Geliyor

Covid-19 salgını sırasında İngiltere’de hayatını kaybeden 18 Kıbrıslı Türk, son yolculukları için memleketleri olan Kıbrıs'a dün uğurlandı.

Londra’nın Heathrow ve Stansted Havalimanı’na dün sabah ve akşam toplam 6 araçla götürülen cenazeler İstanbul’a, ulaştırılacak. Temin edilen cenaze araçlarıyla Mersin Uluslarası Limanı’na, oradan da Mağusa Limanı’na varmış olacak.

17 Nisan gecesi vefat eden 26 yaşındaki bakimevi çalışanı Sonya Kaygan’ın cenazesi de doğum yeri olan Lefke’de, toprağa verilecek.

KKTC’de defnedilecek olan 10 merhum ve 8 merhumenin yedisi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Cenazelerin kimisi yaklaşık iki aydır Shacklewell Lane Türk Camisi morgunda bekletiliyordu.