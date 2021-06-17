18. Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Myrrha Trıo Konseri İle Devam Ediyor

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5-22 Haziran tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür Dairesi Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen Festival çerçevesinde verilecek konser, saat 20.00’ de Bellapais Manastırı’nda başlayacak.

Konserde, ülkenin tanınmış sanatçıları Miray Çakır (keman), Sinem Sadrazam (viyola) ve Püren Eda Gözer (çello), Yunan mitolojisinde Kıbrıs Kralı Cinyiras’ ın kızı olan “Myrrha” adından esinlenerek isimlendirdikleri Myrrha Trio ile Schubert String Trio “Allegro”, Sibelius String Trio “Lento”, Elgar Salut d’Amour, Kodaly Intermezzo, Ferrer Tango, Nazareth Brejeiro, Villoldo El Chocio ve Tarrega Tango eserlerini seslendirecek.

Festival, 22 Haziran Salı akşamı Bellapais Manastırı’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi iş birliğinde yer alacak Soprano Sermin Dikmen Töre ve Piyanist Yuliya Starastsenkava Şan Resitali ile devam edecek.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağı konserler için biletler 50 TL’den Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi, konser girişinde ya da çevrim içi olarak biletfest.com’da satılıyor.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi için 0542 852 2385 veya 0548 870 0593 numaraların aranabileceği belirtildi.