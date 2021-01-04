18 Ocak Pazartesi eğitime yeniden başlanacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu 18 Ocak Pazartesi eğitime yeniden başlanarak bir haftalık ders tekrarının ardından sınavların yapılacağını açıkladı.
Amcaoğlu Kolej Giriş Sınav tarihlerinde bir değişiklik olmadığını da belirtti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu 18 Ocak Pazartesi eğitime yeniden başlanarak bir haftalık ders tekrarının ardından sınavların yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu 18 Ocak Pazartesi eğitime yeniden başlanarak bir haftalık ders tekrarının ardından sınavların yapılacağını açıkladı.
Amcaoğlu Kolej Giriş Sınav tarihlerinde bir değişiklik olmadığını da belirtti.