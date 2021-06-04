Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Yarın Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konseri ile başlıyor. 

04 Haziran 2021 Cuma 13:51
65 Okunma
18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Yarın Başlıyor

Pandemiden dolayı geçen yıl gerçekleştirilemediğinden bu yıl 18. yapılacak festivalin saat 20.00 başlayacak açılış konserinde Kıbrıslı Türk kemancı Ayşe Karaoğlan sahne alacak.

Covid–19 önlemleri çerçevesinde arasız ve sınırlı sayıda dinleyiciyle gerçekleştirilecek konser için biletler 50 TL’ye Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve Konser girişinden sağlanabilir.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre KKTC Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştirilecek festival 22 Haziran Salı gününe kadar devam edecek.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi 0542 852 2385 / 0548 870 0593 numaralı telefonlardan elde edilebilir.                                            

FESTİVAL PROGRAMI

Festival 7 Haziran Pazartesi akşamı Bellapais Manastırı’ nda yer alacak KKTC CSO Oda Müziği Konseri ile devam edecek.

Festivalin tam programı  şöyle:
“5 Haziran KKTC CSO Konseri / Şef: Ali Hoca / Solist: Ayşe Karaoğlan, Keman                                                                                                               
7 Haziran KKTC CSO Oda Müziği Konseri: String Trio & Quartet, Wind Quintet
9 Haziran İlias Abdullin & İrade Melikova Keman - Piyano Resitali                                                                
11 Haziran KKTC CSO Oda Müziği: String Quartet, Wind Trio                                                                                                            
15 Hazira  KKTC CSO Oda Müziği Konseri: String Quintet, Wind Quartet                                                                               
18 Haziran Myrrha Trio (Miray Çakır / Sinem Sadrazam / Püren Eda Gözer)                                                                                               
22 Haziran Soprano Sermin Dikmen Töre & Yuliya Starastenkava, piyano”

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:41
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Müzik DerneğiKuzey Kıbrıs Müzik Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özçınar, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Özçınar, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
"Mega kentler yaratma hevesi bizi felaketlere götürecek"
"Mega kentler yaratma hevesi bizi felaketlere götürecek"
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kuş Yuvalarını Boyadı
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kuş Yuvalarını Boyadı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim