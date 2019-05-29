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18 yaşında uyuştucu ile yakalandılar

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:33
18 yaşında uyuştucu ile yakalandılar
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Lefkoşa otobüs terminalinde şüpheli görülerek tutuklanan ve bir gram ağırlığıda uyuşturucu maddeyle yakalanan yaşları 18 olan 3 genç zanlı M.M, A.M.A ve Ş.O dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin, olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, Lefkoşa’da 25 Mayıs 2019 tarihinde, saat 22.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa Otobüs Terminali içerisinde şüpheli görülen Zanlılar M.M, A.M.A’nınüzerinde yapılan aramada 1 gram 300 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve zanlı Ş.O’nun tasarrufunda yaklaşık 80 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve KKTC vatandaşı birer kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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