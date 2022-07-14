Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

18 Yaşındaki hırsızlık zanlıları, yargı önünde!

Ev açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar zanlılar K.C ve M.G.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 15:23
0 Okunma
18 Yaşındaki hırsızlık zanlıları, yargı önünde!
banner48

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. 

Polis, 18 yaşındaki zanlılar K.C ve M.G.Y'nin 28.05-2022 - 01:06.2022 tarihleri arasında Cihangir Lefkoşa da sakin E.Ç'nin (K-55) sorumluluğunda bulunan ikametgahın güneye bakan demir bahçe kapısının üzerindeki asma kilidi muhtemelen sert bir cisimle vurup kırmak suretiyle açarak ikametgahın içerisinde bulunan 1 adet 24 BTU’luk Beko marka klima, bir adet Talefon marka 24 btu luk klima, pencere ve kapılarında bulunan toplam 7 adet alüminyum çerçeveli sineklik teli, 5 adet bakır tencere ve ikametgahın bahçe kısmında duvarında monteli vaziyette bulunan gazlı şofben ve 2 adet lavabo çeşmesini sirkat ettiklerini anlattı. 

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada Minareliköy sanayisinde faaliyet gösteren Asbuzu Ltd'de 28.05.2022 tarihinde zanlı 2’nin klima motoru sattığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların birlikte karakola celp edildiklerinde işlemiş oldukları suçu itiraf ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların verdiği gönüllü ifadenin araştırılacağını, alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu belirterek zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dükkan önündeki çamaşır makinesini çaldı!
Dükkan önündeki çamaşır makinesini çaldı!
Dikkat... Bazı yollar kapalı olacak!
Dikkat... Bazı yollar kapalı olacak!
“Her iki darbenin ortak özelliği Kıbrıs’ı Helen adası yapmaktı”
“Her iki darbenin ortak özelliği Kıbrıs’ı Helen adası yapmaktı”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim