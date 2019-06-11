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18. Zeytin Karikatürleri Yarışması bilgilendirme toplantısı bugün yapıldı

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliğinde, bu yıl 18’ncisi düzenlenecek Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nın jüri tanıtım ve bilgilendirme toplantısı bugün yapıldı.

11 Haziran 2019 Salı 16:15
18. Zeytin Karikatürleri Yarışması bilgilendirme toplantısı bugün yapıldı
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Girne Grand Pasha Otel’de yer alan toplantıda, seçici kurul tanıtılırken yarışma hakkında bilgi verildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 61 ülkeden 458 çizerin 1018 eserle katıldığı yarışmanın jürisinde, Sırbistan, Kosova, İsrail, Türkiye ve Kıbrıs’tan karikatür sanatçıları yer alıyor.

Yarışmaya gönderilen eserler 14 Haziran’a kadar değerlendirildikten sonra bir hafta askıda kalacak. Katılan eserlerin başka bir yerde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için itiraz süresinin dolmasının ardından kesin sonuçlar duyurulacak.

Öte yandan Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda yarın saat 18.00’de, jüri üyelerinin de karikatürlerinin yer aldığı sergi ve canlı çizim yapacağı bir atölye çalışması yapılacak.

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Girne Belediye Başkanı ve Yarışma Seçici Kurul Onursal Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmada, yurtdışından değerli juri üyelerinin geldiği yarışmaya katılımın her yıl arttığına dikkat çekti.

Nidai Güngördü, 5 yıldan beridir kültür-sanat konularında belediyenin önemli işler yaptığını ve bu yarışmanın en önemlisi olduğunu vurguladı. Karikatürlerin dünya barışı, sevgi ve hoşgörüye katkı koyduğunu ifade eden Güngördü, “Sanat ışığı Girne’den yayılacak. Küçük bir ülkeden önemli bir etkinlik yapılması dünyaya önemli bir mesaj verir”dedi.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı Serhan Gazioğlu, uluslararası tanınmışlığa katkı koyacak bir etkinliğin basın toplantısına basının ilgi göstermediğine dikkat çekti.

Gazioğlu, “Karikatür eleştiri sanatıdır diye birileri rahatsız mı oluyor o nedenle mi katılmazlar” diyerek çok katılımın gösterildiği festivallerin genelde yok olan ürünlerin festivali olduğuna vurgu yaptı. Gazioğlu, karikatür sanatına ve Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’na sahip çıkılmasını istedi.

Basın toplantısında jüride yer alan diğer sanatçılar da söz aldı.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Karikatürleri Yarışması
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